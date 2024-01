Everton Ribeiro, multicampeão pelo Flamengo, chega a acordo com o Bahia

Após não chegar a um acordo de renovação com o clube carioca, ex-jogador do Flamengo Everton Ribeiro aceitou a proposta do Bahia por dois anos de contrato. O compromisso com o time Rubro-Negro encerrou no último dia do ano de 2023.

Os dirigentes do Flamengo ofereceram um contrato de um ano com a manutenção do seu salário, entretanto o atleta exigiu dois anos de contrato, assim, não chegando a um acordo pela renovação. Everton chegou a realizar uma contraproposta de um ano com renovação automática por mais um caso metas pré-estabelecidas fossem cumpridas.

Por outro lado, a proposta do Bahia foi de dois anos para atuar pela equipe comandada por Rogério Ceni, com quem trabalhou no clube carioca entre 2020 e 2021. Além disso, o jogador vai ter a oportunidade de ser embaixador do Grupo City, que dirige o futebol do tricolor, ao se aposentar.

Everton chegou ao Flamengo ainda em 2017. O meia atuou em 394 partidas com a camisa rubro-negra e conquistou diversos títulos com o clube. Ele foi campeão de duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Cariocas e duas Supercopas do Brasil.



Em 2023, o atleta participou de 62 partidas, marcou três gols e deu sete assistências. No decorrer do ano, ele perdeu a titularidade e terminou a temporada como reserva da equipe.