Luto no Flamengo: Massagista Denir morre aos 75 anos

O início do ano de 2024 foi marcado por tristeza no Clube de Regatas do Flamengo com a notícia do falecimento do massagista Adenir Silva, conhecido como Denir, aos 75 anos, nesta segunda-feira (1°). Com uma trajetória de 42 anos dedicados ao clube, Denir enfrentava uma corajosa batalha contra o câncer desde 2022.

O diagnóstico da doença ocorreu em setembro de 2022, pouco antes de seu aniversário de 74 anos. Após passar mal durante o expediente no Ninho do Urubu, Denir foi encaminhado para um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. Após alguns dias no CTI (Centro de Tratamento Intensivo), deu continuidade ao tratamento sob os olhares da equipe médica do Flamengo.

Mesmo diante dos desafios, Denir demonstrou resiliência e recebeu o apoio caloroso dos atletas e da comissão técnica. Quinze dias após a cirurgia, visitou o Ninho do Urubu, sendo recebido com aplausos. Durante esse período, os jogadores prestaram diversas homenagens ao massagista, evidenciando o laço especial entre Denir e o elenco.

Em março de 2023, o profissional retornou ao CT, onde foi recebido pelo elenco e pela equipe técnica rubro-negra. O clube compartilhou imagens emocionantes, mostrando Denir em uma cadeira de rodas recebendo afeto de Gabigol, além da presença de outros atletas e membros da comissão técnica.

Gabigol e Denir | Foto: Reprodução

Despedida



Por meio de nota, o clube registrou homenagem e despedida a Denir. Leia:

''Hoje, o Flamengo chora. Perdemos um dos nossos. Adenir Silva, o nosso Deni, nos deixou aos 75 anos.

Um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo, um griô em vermelho e preto. Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior Torcida do Mundo sem jamais ter entrado em campo como atleta do clube.

Que sempre nos lembremos de Deni quando nos lembrarmos do Flamengo - sempre foram e para sempre serão sinônimos.''

Homenagens

Os jogadores do Flamengo se manifestaram logo após o anúncio do falecimento do companheiro de clube. Veja as publicações abaixo:

1/2 | Foto: Reprodução

2/2 | Foto: Reprodução