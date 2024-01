Vasco faz proposta por atacante do Atlético-MG e mira uruguaio

Time já iniciou negociações com Vargas; com Rodriguez, clube ainda está estudando situação - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG/Twitter

Depois de acertar a contratação do zagueiro João Victor, do Benfica, na última sexta (29), o Vasco da Gama segue estudando os novos nomes que planeja integrar ao elenco na próxima temporada. O time começou 2024 de olhos em nomes para o ataque e pode estar próximo de dois atletas: o chileno Eduardo Vargas e o uruguaio Luciano Rodríguez.

De Vargas, inclusive, a equipe pode estar mais perto de um acordo, já que oficializou uma proposta diretamente ao atleta, que tem 34 anos e joga no Atlético-MG. Segundo o portal "Trivela", a diretoria cruz-maltina já conversa com o jogador, mas ainda não fez uma proposta para o clube mineiro, com quem Vargas tem contrato até o final deste ano.

Já com Rodriguez, a situação ainda está um pouco mais longe de ser oficializada. De acordo com a emissora de rádio "Itatitaia", o atacante de 20 anos, que joga pelo Liverpool-URU, foi oferecido ao Vasco, que se interessou e estaria avaliando a situação para tentar avançar nas negociações por ele na próxima semana.

Ainda segundo a emissora, o clube quer viajar para o Uruguai, onde pretende joga sua pré-temporada, com a 'mente decidida' a respeito do atleta - para, caso decida investir em sua contratação, fazer uma proposta por ele pessoalmente na nação vizinha. Ainda não há detalhes a respeito dos potenciais valores envolvidos na negociação.