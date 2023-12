Ancelotti estende contrato com o Real Madrid e deixa Seleção Brasileira frustrada

O treinador Carlo Ancelotti, anteriormente cotado para comandar a Seleção Brasileira, decidiu renovar seu contrato com o Real Madrid e garantiu a permanência no clube Merengue até junho de 2026. O anúncio oficial da prorrogação do vínculo foi feito pelo clube da capital espanhola por meio de suas redes sociais.

As especulações sobre a possível chegada de Ancelotti à Seleção Brasileira são de junho de 2023, quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a contratação do técnico. No entanto, com a renovação surpreendente com o Real Madrid, a entidade brasileira agora terá que explorar outras opções para preencher a posição de treinador da equipe nacional.

Atualmente, a Seleção Brasileira está sob o comando interino de Fernando Diniz, técnico do Fluminense, designado pela CBF até a chegada definitiva de um novo treinador.



Ancelotti, durante sua gestão no Real Madrid, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões da UEFA, dois Mundiais de Clubes, um Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei, duas Supercopas da UEFA e uma Supercopa da Espanha.