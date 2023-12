Vasco acerta a contratação de zagueiro do Benfica

Antes de negociar com o Vasco, João Victor esteve na mira do Botafogo - Foto: Reprodução

Antes de negociar com o Vasco, João Victor esteve na mira do Botafogo - Foto: Reprodução

O Vasco acertou nesta sexta-feira (29), a chegada do zagueiro João Victor, do Benfica. Aos 25 anos, o jogador chegará ao cruz-maltino de forma permanente e assinará contrato de cinco temporadas. O defensor é a primeira contratação da era Alexandre Mattos no comando do futebol vascaíno. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano.

Em um primeiro momento, o Vasco pagará ao Benfica 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) pelo jogador. O valor total pode chegar aos 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões), em caso do alcance de bônus futuros. O pagamento será dividido em três vezes.

Antes de negociar com o Vasco, João Victor esteve na mira do Botafogo. No entanto, o alvinegro queria o empréstimo do jogador, o que foi descartado pelos portugueses. O Vasco, que fez a proposta de compra em definitivo, levou a melhor.

