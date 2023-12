Após De La Cruz, Flamengo tem interesse em outro atleta uruguaio

Enquanto aguarda os últimos detalhes para anunciar a contratação de Nicolas De La Cruz, contratado pela equipe na última semana após meses de negociação, o Flamengo já está de olho em outro jogador uruguaio para compor seu elenco na próxima temporada.

Dessa vez, o lateral Matias Viña é o nome visado pelo Rubro-Negro. De acordo com o portal "ge", a diretoria do Fla já chegou a iniciar conversas para tentar contratar o atleta. Inicialmente, o time conversa com representantes do jogador para, em seguida, tentar conseguir uma liberação do Sassuolo, clube italiano por onde Viña joga atualmente, por empréstimo.

Caso as conversas sejam bem-sucedidas, o clube passa a negociar com o Roma, também da Itália, que detém os direitos sobre o lateral. Seu contrato com a equipe italiana é válido até 2026. Ainda não há informações a respeito dos potenciais valores envolvidos na negociação.

Viña tem 26 anos e ficou conhecido no futebol nacional após sua passagem pelo Palmeiras. Em um ano e meio, entre 2020 e 2021, ele participou da conquista de títulos na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista e na Copa Conmebol Libertadores. Desde 2019, tem sido figura frequente nas convocações da Seleção Uruguaia.