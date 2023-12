Flamengo acerta a contratação de Nicolas de la Cruz

O rubro negro carioca acertou sua primeira contratação para 2024. Após quase seis meses de negociação, o uruguaio Nicolas de la Cruz jogará pelo Flamengo. De acordo com o Blog do Nicola, a equipe deve investir US$ 18 milhões, ou R$ 89 milhões.

A multa rescisória do jogador gira em torno de US$ 16 milhões, porém o presidente Rodolfo Landim também arcará com os impostos da operação. O River Plate terá direito à metade da multa, que deve ser paga à vista. Enquanto, o restante será quitado de forma parcelada ao Liverpool, do Uruguai, que detém 50% dos direitos econômicos.



O Flamengo já havia acertado salário com o jogador desde a metade do ano, contudo o atleta "brigou" com a equipe argentina para ser liberado, mas sem êxito. No último fim de semana, o técnico do clube, Martín Demichelis, declarou em entrevista coletiva que havia um acordo verbal para a saída do uruguaio se o clube com quem ele negociava confirmasse o interesse.

O meia da seleção do Uruguai tem 26 anos e veste a camisa do River desde 2017. No período, conquistou sete títulos e teve outras ofertas para sair, incluindo uma milionária da Arábia Saudita.



Na atual temporada, De la Cruz soma 37 jogos, 7 gols e 3 assistências. Já pela seleção uruguaia, são 6 partidas, com 3 gols e 3 assistências.