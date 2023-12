Fluminense já sabe quem vai enfrentar na grande decisão do Mundial de Clubes

O Fluminense conheceu, nesta terça-feira (19), seu adversário para a disputa da grande decisão do Mundial de Clubes, buscando sua primeira conquista. O Manchester City, atual campeão europeu, venceu a equipe japonesa do Urawa Red Diamonds por 3 a 0 sem dificuldades.

O time comandado por Pep Guardiola passeou em campo, mesmo sem a presença de jogadores chaves de sua equipe, como Erling Haaland e Kevin de Bruyne que estão machucados. O placar foi aberto com um gol contra de Höibraaten no primeiro tempo, e completado no segundo tempo com Kovacic e Bernardo Silva.



A equipe inglesa está em sua primeira participação no Mundial, e busca esse troféu inédito para colocar em sua galeria, assim como o time tricolor que após conquistar a tão sonhada taça da Conmebol Libertadores, agora, briga pelo titulo mundial.

O time carioca enfrentará o Manchester City na próxima sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), no Estádio King Abbdullah, em Jidá, Arábia Saudita.