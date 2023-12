Tite realiza cirurgia no joelho, e inicia fisioterapia

O ex-técnico da seleção brasileira e atual do Flamengo, Tite, utilizou período de férias para realizar uma cirurgia no joelho direito. O procedimento foi executado em Belo Horizonte, com Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da Seleção que trabalhou com o treinador nas duas últimas Copas do Mundo.

O treinador já planejava realizar a cirurgia há algum tempo, entretando devido a grande carga de jogos nesse fim de temporada preferiu esperar chegar as férias. Tite já começou o trabalho de fisioterapia.



"Foi tudo ótimo. Tite está fazendo fisioterapia e se recuperando muito bem", contou ao GE, Rodrigo Lasmar, que explicou o procedimento.

Leia também

➢ Fluminense já sabe quem vai enfrentar na grande decisão do Mundial de Clubes

➢ Time da Trindade conquista título sub-40 em campeonato no Rio

O treinador mancava bastante, no dia a dia, e tinha algumas limitações de movimento. A intervenção cirúrgica servirá para melhorar a qualidade de vida assim como para facilitar sua rotina no trabalho.