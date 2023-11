Flamengo pode virar SAF, afirma presidente

Depois de Vasco e Botafogo, mais um gigante do futebol carioca está cogitando adotar o modelo SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Um áudio da reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, que vazou nas redes e foi divulgado pelo portal "Mundo Rubro-Negro" na noite desta terça (28), revela que o presidente de futebol da equipe, Rodolfo Landim, está estudando a possibilidade de aprovar o modo de gestão.

Na gravação, Landim responde a um outro sócio-proprietário da equipe sobre o modelo e argumenta que a mudança na forma de gestão pode ser uma alternativa para o clube conseguir financiar a construção de seu próprio estádio. Há alguns meses, a diretoria negocia com a Caixa Econômica Federal para construir o espaço em um terreno no Gasômetro, Zona Portuária do Rio.

"Você pode acreditar ou não, mas é uma discussão que eu acho que no futuro poderemos vir a ter com todos os sócios. (...) Se você quer ter um estádio e não quer se endividar, você tem que chamar capital. E nada melhor do que chamar capital para o Flamengo no momento, mas não vendendo título a 15 mil reais, e sim captando recurso abrindo share de 500 mil reais por cada valor do título", afirma o presidente na gravação vazada.

No trecho, Landim ainda comenta a forma como o modelo SAF foi adotada por clubes como Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que, segundo ele, teriam perdido valor "de mando e de governança" com a mudança de gestão.

Na semana passada, Landim afirmou que está marcando uma nova reunião com a Caixa para decidir as próximas etapas da negociação, que ainda não chegou a um acordo definitivo e, portanto, ainda não prevê uma data definida para a construção do estádio.