Jovem gonçalense faz rifa para disputar o campeonato europeu de jiu-jitsu

Matheus Dias, de 19 anos, segundo colocado do ranking nacional de Jiu-Jitsu, do bairro de Jardim Catarina, em São Gonçalo, começou uma rifa no dia 03 de Novembro para auxiliá-lo nos custos da viagem para o campeonato europeu, que ocorrerá na França, em Paris, entre os dias 19 e 27 de janeiro. O atleta pede a colaboração de todos para que possa realizar seu sonho de criança, e assim, participar de um evento internacional dessa magnitude.

A equipe do lutador, Icon, está o ajudando financeiramente, assim como os outros cinco integrantes da equipe que disputarão a competição. Ela será responsável por arcar com os custos da passagem de avião e da estadia no local. Restando ao jovens financiar a inscrição, os gastos de alimentação, além dos gastos secundários.

O atleta relatou que começou a treinar ainda quando criança, tendo o ajudado a enfrentar o sedentarismo.

Rifa | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

" Comecei a treinar ainda quando tinha 12 anos, muito por influência do meu primo que havia adentrado no mundo do Jiu-jitsu, e me ajudou nesse inicio de caminhada. Na minha infância tinha alguns problemas de saúde relacionados ao sedentarismo, como pré-diabete, e o esporte me ajudou muito a sair desse tipo de vida. ", declarou Matheus.



O jovem de 19 anos, vice-campeão brasileiro em 2023, viajará para Europa ainda neste fim de semana, no sábado (02), para que possa realizar a ambientação do local e ao seu clima, afim de se preparar da melhor forma possível para a competição.

O jovem de 19 anos foi vice-campeão brasileiro, e busca apoio para participar do campeonato europeu de Jiu-Jitsu, que iniciará em janeiro | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Matheus declarou que o apoio de seus pais foi fundamental para sua trajetória no esporte, já que ele se mudou ainda no inicio deste ano para Petrópolis, com o objetivo de intensificar sua preparação para as competições.

" Quando queria começar a participar de competições tinha uma certa resistência da minha mãe, devido a se preocupar sobre como conseguiria me sustentar e se focar no Jiu-Jitsu como profissão seria realmente a escolha certa para minha vida. Porém, com o se passar dos anos, ela foi mudando sua percepção e hoje, juntamente com meu pai, é uma das minhas maiores apoiadoras estando sempre ao meu lado. Há cerca de 8 meses me mudei para Petrópolis para aumentar minha carga de treinos e me dedicar exclusivamente ao esporte, também dando aulas. Atualmente, consigo treinar, em média, quatro vezes por dia, sendo fundamental para minha evolução. " disse o lutador.

A rifa possui 300 números e cada um custo R$ 10 reais, tendo o jovem como objetivo arrecadar R$3000 para ajudar a custear a viagem. Já foram vendidos cerca de 150 números. Para colaborar com a iniciativa, assim como para mais informações, pode entrar em contato com o jovem, por meio do telefone: 21 98406-0670.