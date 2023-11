Presidente promete gramado natural em estádio do Flamengo

Projeto prevê construção no Gasômetro - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

Projeto prevê construção no Gasômetro - Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio

A antiga promessa do estádio do Flamengo pode estar mais próxima de sair do papel em breve. O presidente Rodolfo Landim confirmou que a diretoria irá se reunir com a Caixa Econômica Federal, em uma reunião prevista para a próxima semana, para debater o financiamento da quadra.

O projeto a ser discutido continua sendo o da construção de um estádio no terreno do Gasômetro, próximo a Rodoviária do Rio. Como o espaço pertence a Caixa, a construção depende de um acordo entre o banco e a equipe.

"Houve a mudança de governo e não havia alguém já efetivado à frente da Caixa. O novo presidente da Caixa foi empossado, fui à posse e estamos tentando uma reunião com ele para a semana que vem. Existe uma previsão de troca dos vice-presidentes da Caixa, então poderemos aprofundar as conversas, utilizando a tese do Flamengo, que é real", afirmou Landim sobre os diálogos, em entrevista ao "UOL".

Ainda sobre o projeto, Landim descartou a possibilidade de usar grama sintética no estádio. "Será um estádio somente para futebol, com gramado natural. Se quiserem fazer shows, façam no Maracanã depois que acabar a temporada", afirmou, em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira.