Derrota do Flamengo está entre jogos investigados por suspeita de manipulação

Partida aconteceu em 2022 e terminou com vitória por 2 a 1 do rebaixado Avaí - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Pelo menos três partidas do Campeonato Brasileiro de 2022 e quatro dos Campeonatos Goiano e Paraibano deste ano serão investigadas pelo Ministério Público por conta de suspeitas de fraude nos resultados. Entre elas está uma derrota do Flamengo, que pode ter tido o resultado manipulado por uma quadrilha que realizava golpes através de esquemas de apostas.

As investigações fazem parte da terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que identificou um esquema de fraudes envolvendo atletas e grupos de apostas esportivas. As ações são realizadas pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e da CSI (Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência).

A partida do Flamengo investigada aconteceu em novembro de 2022 e terminou com a derrota do Rubro-negro por 2 a 1 para o Avaí, que já estava rebaixado na ocasião da partida.



As outras partidas foram Náutico e Sampaio Corrêa, pela Série B do Brasileirão de 2022; Náutico e Criciúma, pela Série B do Brasileirão de 2022; Goiânia e Aparecidense, pelo Campeonato Goiano de 2023; Goiás e Goiânia, pelo Campeonato Goiano de 2023; Nacional e Auto Esporte, pelo Campeonato Paraibano de 2023; e Sousa e Auto Esporte, pelo Campeonato Paraibano de 2023.

Na fase inaugurada nesta terça (28) os agentes da operação cumprem dez mandados de busca e apreensão em endereços de oito cidades em cinco estados diferentes. Desde o início da operação, em fevereiro, 32 pessoas já foram acusadas pelas acusações.