Bruno Henrique e Gerson, do Flamengo, são denunciados por STJD

Expulsões de atletas serão julgadas no dia 21 de novembro - Foto: Divulgação/Flamengo

O Flamengo e dois dos nomes mais importantes de seu elenco, Gerson e Bruno Henrique, foram alvos de denúncias do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da partida contra o Santos, que aconteceu no último dia 1º de novembro. Tanto o time como os jogadores serão julgados no próximo dia 21/11 por acusações de infração ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

As denúncias 'mais graves' são contra Gerson, que é acusado de agressão física durante a partida, que terminou em uma derrota por 2 a 1 para o rubro-negro. Na ocasião, ele foi expulso por conta de uma suposta cotovelada no rosto de Julio Furch, centroavante santista, durante uma disputa de bola. Já Bruno Henrique é acusado de desrespeitar o árbitro responsável pela partida, Rafael Klein.

Em sua súmula, Klein anotou que expulsou o jogador por conta de ofensas que ele teria proferido contra o juiz. "Após ser expulso, o atleta veio em minha direção, sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido", escreveu o árbitro, após a partida.

Por fim, o próprio clube também é acusado de ter ferido um dos artigos do código: o 213, por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo". O tribunal irá julgar a equipe por conta de garrafas e um assento de plástico arremessados pela torcida em direção ao gramado depois que Bruno Henrique foi expulso.

Caso não consiga um resultado positivo nos tribunais, o time pode ser sentenciado a pagar uma multa de até 100 mil reais e perder o mando de campo por até 10 partidas. O julgamento está marcado para o próximo dia 21 de novembro.