Gonçalense de 9 anos conquista medalha de bronze no jiu-jitsu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

A atleta de jiu-jitsu Rafaella Maiato, 9 anos, moradora do bairro Trindade, em São Gonçalo, conquistou a medalha de bronze no World Pro Jiu-Jitsu, o maior evento do esporte em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Essa é a segunda participação de Rafaella na competição, na qual ganhou duas lutas, que a levaram ao pódio. A atleta, que acabou de retornar à sua cidade natal, foi uma das atletas de alto rendimento selecionadas pela Secretaria de Esporte de São Gonçalo para receber o auxílio atleta, podendo representar a cidade. Ela também faz parte da Academia Gracie Barra, localizada no centro de São Gonçalo.

"Estou muito feliz, por conseguir alcançar mais um objetivo. Mesmo não sendo o resultado esperado, essa medalha significa muito para quem é atleta e sabe das suas dificuldades para construir seu futuro. Eu me sinto realizada!", declarou a atleta Rafaella Maiato.