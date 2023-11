Cuca recusa proposta do Botafogo para assumir o clube

Com a recente queda de desempenho nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo procurou o técnico Cuca para assumir a equipe. Porém, a resposta foi negativa e o treinador recusou a vinda para o clube. Os contatos foram iniciados na madrugada desta sexta-feira (10), após a derrota do alvinegro por 4 a 3 para o Grêmio, em São Januário.

Cuca alegou motivos pessoais para recusar a proposta, além de ter realizado uma cirurgia no tornozelo esquerdo recentemente. O último trabalho do treinador foi no Corinthians, no meio do ano, quando deixou o clube devido a pressão pelo julgamento do caso de ato sexual com uma menor na Suíça nos anos 80.

Com quatro derrotas seguidas e a liderança do Brasileirão ameaçada, após chegar a ter 13 pontos de vantagem, o Botafogo já decidiu tirar o interino Lúcio Flávio do cargo, mas só irá bater o martelo quando tiver o "sim" de um outro treinador.



Sendo assim, é provável que Lúcio Flávio estará a frente da equipe na partida contra o RB Bragantino, às 16h deste domingo (12), no Estádio Nabi Abi Chedid. Ele está concentrado com a equipe em Atibaia.

Em nota ao portal ge, Cuca, por meio de assessoria, se pronunciou sobre o assunto.

"O treinador Alexi Stival, o Cuca, foi procurado pelo Botafogo de Futebol e Regatas para assumir o comando técnico da equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Cuca se sente honrado com o convite, especialmente por ter partido de um clube onde trabalhou por dois anos, fez muitos amigos e tem grande carinho e identificação. O treinador gostaria muito de ajudar o time nesse momento, mas precisou recusar o convite, porque segue focado em resolver seus problemas pessoais", disse a nota.