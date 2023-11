Bruno Henrique assina renovação com o Flamengo

O atacante Bruno Henrique, de 32 anos, vai continuar vestindo a camisa rubro-negra por mais alguns anos. Após semanas de negociação, o atleta, que tinha contrato até dezembro deste ano, assinou oficialmente sua renovação com o Flamengo, segundo informações publicadas pelo jornalista Venê Casagrande.

O acordo estabelece que o jogador permanece na equipe até 2026. As negociações pela renovação demoraram a se concretizar pois o time e o jogador divergiam quanto aos valores da remuneração e ao tempo de extensão do contrato. Eventualmente, porém, nas últimas semanas de outubro, ambas as partes chegaram a um acordo e encaminharam o acerto.

As redes sociais do clube ainda não publicaram a renovação. Apesar do acordo, Bruno estará de fora da próxima partida da equipe carioca por conta de uma suspensão sofrida na última quarta (01), na derrota por 2 a 1 para o Santos, quando ele recebeu seu terceiro cartão amarelo e o vermelho.

Ele já ficou de fora do jogo deste domingo (05), contra o Fortaleza, e só poderá ser relacionado no confronto contra o Fluminense, que acontece no próximo sábado (11). Sem Bruno Henrique, o Fla entra em campo novamente nesta quarta (08), para enfrentar o Palmeiras no Maracanã, às 21h30.