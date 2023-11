Auxiliar gonçalense do Flu comenta título na Libertadores: "sonho realizado"

Josmiro é morador do Boavista, em SG, e trabalha no Flu desde 2011 - Foto: Reprodução

A arquibancada tricolor do Maracanã provavelmente teve uma certa parcela de gonçalenses apaixonados pelo Fluminense em sua composição. Poucos moradores da cidade, porém, acompanharam tão de perto a vitória do time sobre o Boca Juniors por 2 a 1 como Josmiro de Goes, de 35 anos. O morador do bairro Boa Vista é treinador auxiliar de goleiros do Flu e conversou com OSG sobre as emoções da partida deste sábado (04), que terminou com a conquista da Copa Libertadores para o clube das Laranjeiras.

O auxiliar, que trabalha no time há mais de dez anos, conta que o clima nos bastidores da equipe foi de muita emoção desde antes da conquista. Para Josmiro, foi o discurso do técnico Fernando Diniz antes da partida que fez toda a diferença na motivação com a qual o elenco entrou em campo.

"A preleção do Diniz foi muito emotiva. Acredito que todos os atletas tiveram uma inspiração maior por isso. A comissão técnica estava muito motivada. Foi muito bonito chegar no estádio também. Foi uma coisa agregando a outra para que a gente pudesse chegar no título", destacou o auxiliar.

Além do discurso, o clima do próprio estádio também ajudou a deixar a equipe menos nervosa durante o jogo, conforme conta o auxiliar. "Chegar no estádio e ver o Maracanã personalizado, diferente do que a gente está acostumado nas partidas de sempre, e com a arquibancada lotada foi muito bom. Muito bom também ver a torcida apoiando tanto lá. Além da abertura né; uma abertura como se fosse de uma copa do mundo, é uma coisa que poucos atletas e clubes presenciam", afirma Josmiro.

O gonçalense trabalha diretamente com a equipe que prepara goleiros e, portanto, o atleta que pôde ver mais de perto durante a preparação foi Fábio. O defensor, de 43 anos, completou 100 partidas na Libertadores com este jogo, marca que só ajudou a motivar a equipe interna, segundo o auxiliar.

"Antes do jogo, eu tava conversando com o André Carvalho, treinador de goleiros principal, sobre como para a gente, que saiu da base e veio para o profissional, a oportunidade de trabalhar junto de um dos maiores goleiros do futebol mundial é única. O Fábio é um dos maiores e ontem se tornou o brasileiro com mais jogos na Libertadores", elogiou o treinador.

O auxiliar enfatizou ainda como o título é uma marca importante também para os rostos que não aparecem diretamente dentro das quatro linhas. Josmiro, que começou a trabalhar no Fluminense em 2011 e acompanha a equipe desde 2018, explica que, em seu caso pessoal, o título da equipe é um reconhecimento que faz toda a diferença em sua carreira como auxiliar, que começou depois que ele deixou a rotina de goleiro para estudar Educação Física pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

"Lá atrás, eu não imaginava que poderia chegar a isso. Tinha um sonho apenas e, hoje, é um sonho realizado. Não fui goleiro de times grandes e, às vezes, a pessoa não imagina que você possa viver isso. Mas você vai se capacitando, fazendo contatos, se esforçando para que possa chegar a esses lugares, aproveitar essa oportunidades. Oportunidade a gente tem que se capacitar para aproveitá-la no momento certo", conclui o auxiliar.