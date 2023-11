Diniz anuncia lista de convocados para jogos das Eliminatórias; Confira!

O técnico interino da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, anunciou nesta segunda-feira (6) a lista dos jogadores convocados para as partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogos serão disputados nos dias 16 e 21 de novembro, respectivamente.

O principal desfalque na lista divulgada foi o jogador Neymar. O atacante do Al-Hilal passou por uma cirurgia e se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. Ele se lesionou durante a partida entre Brasil e Uruguai, na última rodada das Eliminatórias. O lateral Danilo, da Juventus, e Gabriel Jesus, do Arsenal, também ficaram de fora por questões físicas.

Veja a lista de convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Lucas Perri – Botafogo

Laterais

Emerson – Tottenham

Carlos Augusto – Inter de Milão

Renan Lodi – Olympique de Marselha

Zagueiros

Bremer – Juventus

Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Nino – Fluminense

Meias

André – Fluminense

Bruno Guimarães – Newcastle

Douglas Luiz – Aston Villa

Joelinton – Newcastle

Raphael Veiga – Palmeiras

Rodrygo – Real Madrid

Atacantes

Endrick – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal

João Pedro – Brighton

Paulinho – Atlético-MG

Pepê – Porto

Raphinha – Barcelona

Vinicius Júnior – Real Madrid

O Brasil vai enfrentar a Colômbia, na cidade de Barranquilla, às 21h do dia 16 de novembro. A partida contra a Argentina será disputada no Maracanã, no dia 21 de novembro às 21h30. Esse será o primeiro encontro entre brasileiros e argentinos desde a partida que acabou sendo suspensa pela Anvisa, por conta da presença de jogadores argentinos que não tinham aderido ao protocolo sanitário estabelecido.