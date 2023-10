Flamengo aposta em idolatria para renovar com Bruno Henrique

Mesmo com a forte concorrência do Palmeiras para ter Bruno Henrique em seu elenco, o Flamengo mantém a confiança e aposta na idolatria do jogador para conseguir a renovação. As conversas ainda não foram para frente mesmo após a proposta dos rivais.

Impasse

O Palmeiras ofereceu um contrato de três anos e alto salário para ter Bruno Henrique a partir de 2024. Ele completa 33 anos em dezembro deste ano, mês que também termina seu vínculo com o Flamengo.

O clube rubro-negro, por sua vez, admite dois anos, mas não três até o momento. O jogador tem sido irredutível neste sentido, pois entende que pode se aposentar ao final deste vínculo e gostaria de fazê-lo pelo Flamengo.



A ligação emocional é o maior trunfo do Rubro-Negro carioca, que sabe que a relação com a torcida pode pesar a favor da equipe. O lado salarial não é mais um entrave significativo, mas o tempo de contrato tem sido um impasse.

Apesar de confiante, o clube entende que a proposta atual é boa e ainda não admite "esticar a corda" para manter o jogador.

O empresário de Bruno Henrique se encontrou com a diretoria do Flamengo na última semana, mas ainda sem um acordo definitivo.

Ainda não há previsão de nova reunião, mas o último encontro teria servido para uma aproximação maior entre os dois lados da mesa, vislumbrando um entendimento entre ambas as partes.

Concorrência

O Flamengo optou por esperar e ver como Bruno Henrique voltaria da grave lesão antes de tomar a decisão sobre a renovação.

Mesmo com o ótimo rendimento do atacante em sua volta, o clube manteve a postura de só conversar após a decisão da Copa do Brasil, o que acabou atrasando ainda mais o caso.

A mudança de treinador também atrapalhou neste sentido e, com a demora, outros clubes manifestaram o interesse no jogador. O Palmeiras é hoje o principal concorrente.