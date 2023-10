Data Fifa: Brasil enfrenta Uruguai pelas Eliminatórias da Copa 2026

Titulares da Seleção Brasileira no empate com a Venezuela, partida realizada no último dia 12, Guilherme Arana e Richarlison treinaram no time reserva no domingo (15), dois dias antes da partida contra o Uruguai, pela 4ª rodada das Eliminatórias das Copa do Mundo de 2026. Os dois foram substituídos por Carlos Augusto e Gabriel Jesus no treino realizado no estádio do Peñarol, em Montevidéo.

Sendo assim, o técnico interino Fernando Diniz promoverá mudanças na escalação para enfrentar o Uruguai, nesta terça-feira (17), às 21h (de Brasília), em Montevidéu. O treinador realizou três mudanças no time titular, sendo duas delas por opção: saem Richarlison, Guilerme Arana, além de Danilo, e entram Gabriel Jesus, Carlos Augusto e Yan Couto.

Por outro lado, Casemiro, que não treinou no sábado e era dúvida devido a dores no tornozelo direito, participou da atividade no domingo (15), no Estádio Campeão do Século, do Peñarol. Com isso, André, do Fluminense, segue no banco de reservas.



Diniz conversou alguns minutos antes do treino com Richarlison, que não marca há seis jogos pela seleção brasileira e perdeu a vaga para Gabriel Jesus. Já Carlos Eduardo deve estrear pela equipe principal ao substituir Arana.

A única mudança por motivos médicos foi a saída de Danilo, cortado com lesão na coxa esquerda. Durante o empate com a Venezuela ele já havia sido substituído por Yan Couto, que ganhará nova chance, deixando Emerson Royal no banco.

Convocado para o lugar de Nino, que teve entorse no joelho esquerdo no sábado e foi cortado, Adryelson já participou da atividade. O zagueiro do Botafogo foi direto do aeroporto se apresentar no local do treino.

A seleção brasileira deve ir a campo com: Ederson, Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Jesus.

Eliminatórias da Copa

O jogo contra a Venezuela foi o primeiro resultado diferente de vitória da Seleção sob o comando do técnico Fernando Diniz. O empate fez o Brasil perder a liderança da competição para a Argentina, única com 100% de aproveitamento. Neymar ficou marcado por reclamar muito com a arbitragem em mais uma atuação em descompasso com Vinícius Júnior, outro jogador que pouco mostrou em campo.

Agora, a equipe terá pela frente a Seleção Uruguaia, do histórico técnico Marcelo Bielsa. O duelo será realizado às 21h (de Brasília) da próxima terça-feira (17), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.