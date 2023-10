Jogos Pan-Americanos 2023: saiba todos os detalhes do evento

Nesta sexta-feira (20), iniciam-se as disputas dos Jogos Pan-Americanos 2023, na capital do Chile, em Santiago. O evento ocorrerá até o dia 5 de novembro e contará com 7 mil esportistas, representando 41 países. A delegação brasileira, por exemplo, será defendida por 633 atletas, sendo a maior equipe da nação em um torneio no exterior.

Além dos competidores, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) terá 263 oficiais de confederações e 124 oficiais de comitê, o que resulta em 1020 pessoas, no total, na delegação. Vinte e uma entre as 58 modalidades em disputa garantem vagas diretas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, como boxe, ginástica artística, nado artístico, surfe, tênis, entre outros.

Porém, vale destacar que 11 modalidades são exclusivas dos Jogos Pan-Americanos e não farão parte das Olimpíadas na França: beisebol, boliche, esqui aquático, karatê, patinação artística em rodas, patinação de velocidade inline, pelota basca, raquetebol, softbol, squash e wakeboarding. Três categorias serão estreantes na competição: breaking, escalada e skate.



Onde assistir?

Entre a abertura, no dia 20 de outubro, e o encerramento, no dia 5 de novembro, os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 poderão ser acompanhados ao vivo. As disputas serão transmitidas pelo Canal Olímpico do Brasil; streaming oficial do COB, e pela CazéTV (no YouTube). O torneio não será exibido na TV aberta.