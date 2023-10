Ancelotti volta a desmentir suposto acordo para treinar Seleção

A 'novela' que ronda o suposto acerto do treinador italiano Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira ganhou mais um capítulo nesta segunda (16) - e parece que a vinda do técnico para o Brasil ainda está longe de ser confirmada. Em entrevista a uma emissora de rádio europeia, o treinador do Real Madrid voltou a afirmar que não há nada confirmado com a CBF.

"Acordo com o Brasil? É tudo uma questão de rumores, de ligações... Me sinto muito bem no Real Madrid como as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar ao mesmo nível", afirmou Ancelotti, após ser questionado sobre o assunto durante entrevista Rádio Anch'io Sport.

Relembre conversas do técnico com a CBF:

➢ Fofoqueiro? Reitor "entrega" acerto de Ancelotti com a Seleção Brasileira

➢ Ancelotti descarta seleção brasileira e renova com Real Madrid

➢ Presidente da CBF confirma favoritismo de Ancelotti na Seleção

Na semana passada, o reitor de uma universidade na Itália que homenageou o treinador deixou escapar, durante um discurso, que o italiano já havia acertado com a CBF. "Em 2024, Carlo Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos treinadores: treinar o Brasil. É o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a Seleção. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é generalizada e vai além de qualquer lugar ou time", celebrou o reitor, na ocasião.

As especulações a respeito da contratação começaram em março. Desde então, porém, nenhuma das duas partes chegou a confirmar oficialmente o acerto. Atualmente, quem treina o elenco brasileiro é Fernando Diniz, contratado como interino em julho deste ano.