Fofoqueiro? Reitor "entrega" acerto de Ancelotti com a Seleção Brasileira

O acerto com Carlo Ancelotti já era dado como certo pela CBF nos bastidores, mas nesta semana, durante uma homenagem que recebeu da Universidade de Parma, na Itália, o treinador do Real Madrid se viu diante de uma situação inusitada: o reitor cravou seu compromisso com a Seleção Brasileira.

"Em 2024, Carlo Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos treinadores: treinar o Brasil. É o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a Seleção. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é generalizada e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará", disse Paolo Andrei durante o discurso.

Não foi apenas durante a declaração de Andrei que a informação sobre o acerto com a seleção brasileira foi divulgada. No release entregue à imprensa, Ancelotti foi definido como "atualmente no comando do Real Madrid e em 2024 treinador da seleção brasileira".

No release ele foi definido como definido como "atualmente no comando do Real Madrid e em 2024 treinador da seleção brasileira" | Foto: Reprodução

Ancelotti recebeu o título de 'Doutor Honoris Causa' em Ciências e Técnicas de Atividades Motoras Preventivas e Adaptadas. Em seu discurso, o técnico evitou falar sobre seu futuro.