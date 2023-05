Ancelotti descarta seleção brasileira e renova com Real Madrid

O técnico italiano Carlo Ancelotti encerrou todas as especulações sobre a possibilidade de assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã deste sábado, Ancelotti afirmou que já teve uma conversa com o presidente do Real Madrid e que sua permanência no clube está assegurada.

"Eu me encontrei com Florentino Pérez ontem e ele continua me apoiando e confiando em mim. Nós continuaremos juntos. O clube me garantiu que eu vou continuar. Todo o mundo sabe que eu tenho contrato aqui e eu quero continuar", declarou Ancelotti.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estava aguardando o fim da temporada do Real Madrid para iniciar as negociações com Ancelotti, apesar de o treinador ter repetidamente expressado seu desejo de permanecer no cargo. Na última quarta-feira, o Real Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões após uma derrota por 4 a 0 para o Manchester City nas semifinais da competição.

Agora, a CBF precisará focar seus esforços em outras opções, uma vez que Ancelotti não estará disponível. Os possíveis candidatos ainda não foram definidos claramente. Há especulações envolvendo nomes como Abel Ferreira, Fernando Diniz, Jorge Jesus e Mourinho, mas nenhum deles foi mencionado explicitamente pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que será responsável pela decisão final.

No próximo mês, durante a pausa para jogos internacionais, que ocorre de 12 a 20 de junho, a seleção brasileira deverá ser treinada novamente por Ramon Menezes, técnico da equipe sub-20. A seleção tem previsto um amistoso contra a seleção africana na Europa durante esse período.