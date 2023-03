Presidente da CBF confirma favoritismo de Ancelotti na Seleção

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, admitiu em entrevista que Carlo Ancelotti é o nome favorito para assumir o cargo de treinador da seleção brasileira.

Ele afirmou que essa é uma escolha óbvia, sabendo da história do técnico italiano nos clubes onde passou. Porém, tudo ainda depende da liberação de seu contrato com o Real Madrid.

"Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores. Não apenas Ronaldo Fenômeno ou Vinicius Junior, mas todos que jogaram sob o seu comando. Eu o admiro muito pela honestidade na forma como trabalha e pela constância do seu trabalho. Não precisa de apresentações. É mesmo um treinador top, que tem várias conquistas e esperamos que possa ter ainda mais", disse.

O presidente da entidade também explica que não iniciou nenhuma tratativa formal com Ancelotti pelo fato do treinador ter contrato com o Real Madrid até 2024. Entretanto, disse que as conversas serão iniciadas em meados de abril na expectativa de anunciar o novo treinador do Brasil em maio.