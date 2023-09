Flamengo pode jogar contra o Bahia sem Sampaoli no comando

Desde que perdeu o título da Copa do Brasil no último domingo (24/09), o Flamengo segue enfrentando um clima de incertezas em seus bastidores, segundo relatos de pessoas próximas ao clube. Os rumores de que o time está próximo de dispensar o técnico Jorge Sampaoli continuam ganhando força e, de acordo com o portal "ge", a diretoria cogita colocar o time em campo sem o argentino no comando já na próxima partida.

De acordo com o veículo, o Fla está cogitando colocar Mário Jorge, técnico do time sub-20, para comandar os jogadores como interino na partida deste sábado (30/09), contra o Bahia, que acontece às 16h, no Maracanã. A informação não foi confirmada pelo clube, que também não oficializou a demissão de Sampaoli.

O argentino ainda comandou o treino da manhã desta quinta (28/09), no Ninho do Urubu. Apesar disso, ainda segundo o "ge", o presidente Rodolfo Landim e seu vice Marcos Braz ponderam sua saída. Os dois, junto do dirigente Bruno Spindel, se encontraram com Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira, para um jantar no Rio.

O gaúcho é o principal nome apontado para substituir Sampaoli em caso de demissão. Atualmente, o treinador está em um intervalo sabático. No ano passado, depois que deixou o comando da equipe brasileira, ele chegou a afirmar que não assumiria o comando de nenhuma equipe em 2023. Ele ainda não pronunciou oficialmente sobre os rumores no Flamengo.