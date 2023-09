Flamengo negocia rescisão com Sampaoli, afirma site

Depois de perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo, na tarde do último domingo (24/09), o Flamengo amanheceu novamente em crise nesta segunda-feira (25/09). E, dessa vez, a situação deve realmente acarretar na saída do técnico Jorge Sampaoli, já que, segundo informações do portal "Coluna do Fla", o clube já negocia uma rescisão de contrato com o treinador argentino.

A multa rescisória prevista no contrato de Sampaoli gira em torno de 15 milhões de reais. De acordo com informações do veículo, o rubro-negro tem interesse em rever o valor e estaria conversando com o técnico, que, por sua vez, não estaria disposto a sair sem receber todo o valor.

As informações ainda não foram comentadas pelo treinador ou pelo clube. Na coletiva de imprensa realizada após a final da Copa do Brasil, no último domingo (24/09), Sampoli afirmou que não cogita pedir demissão do clube, mesmo com o contexto de instabilidades.

"Não penso nisso. Essa avaliação tem que ser do presidente do clube. Sei que cheguei em um clube em crise, que tinha perdido quatro finais. Complicado na Copa do Brasil porque havia perdido contra o Maringá e também contra o Aucas na Libertadores. Tentamos nesses cinco meses trocar essa realidade. Sem dúvida não aconteceu o que queria, mas, nesses cinco meses, dediquei 24 horas por dia para mudar essa realidade. Mas diferencio muito Libertadores e Brasileiro desta Copa do Brasil. Para mim, Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente", declarou o técnico.

Sampaoli foi contratado no último mês de abril. Inicialmente, seu contrato previa um acordo com o time até dezembro de 2024.