Negociação entre o atacante Bruno Henrique e o Flamengo segue congelada

As negociações entre o staff do atacante Bruno Henrique e a diretoria seguem travadas - Foto: Divulgação/ Reprodução

Após perder a Copa do Brasil para o São Paulo no último fim de semana, o Flamengo vive sua pior fase dentro e fora de campo desde 2018. A equipe corre sério risco de perder o atacante Bruno Henrique, um dos principais jogadores do elenco.

A diretoria de futebol do Flamengo esperou até o fim da Copa do Brasil para negociar a renovação de contrato do atleta de 32 anos, gerando grande insatisfação do estafe do jogador que, agora, faz diversas exigências à 3 meses de acabar o contrato. Além disso, outro fator colocou a negociação em segundo plano, que é a iminente troca de comando técnico da equipe com a provável saída do técnico Jorge Sampaoli. O desligamento do técnico argentino só ocorrerá após a definição do sucessor, sendo Tite o favorito da diretoria.

Enquanto isso, a negociação com o estafe do atacante segue congelada. O Flamengo ofereceu contrato de um ano para o jogador, que pediu a extensão do vínculo para 3 temporadas. O atacante se sentiu desvalorizado por só ter sido procurado pelo clube depois de Julho, quando ficou livre para assinar pré-contrato com outras equipes, já que na visão do atleta sua trajetória vitoriosa no Rubro-Negro foi deixada de lado.

A diretoria preferiu esperar a volta do atleta após ter sofrido grave lesão multiligamentar no joelho direito, antes de abrir conversas para a renovação. Bruno retornou aos gramados como um dos principais jogadores da equipe, assim valorizando ainda mais o atleta no mercado.



A perda do atacante multicampeão pelo Flamengo seria mais uma derrota da diretoria fora dos gramados, ocasionando em ainda mais pressão após tantos fracassos esportivos no ano de 2023.