Flamengo empata e São Paulo se sagra campeão da Copa do Brasil

'Não deu' para o Flamengo na Copa do Brasil; após empatar em 1 a 1 com o São Paulo, o time carioca deixando escapar a taça do torneio, que acabou nas mãos do rival paulista na partida disputada entre os dois na tarde deste domingo (24/09), no estádio do Morumbi, na capital de São Paulo.

O rubro-negro já vinha na devantagem depois que perdeu a partida de ida da final da Copa. O tricolor venceu por 1 a 0 a disputa do domingo passado (17/09), no Maracanã. Derrotado em casa, o Fla não conseguiu driblar a situação no placar e terminou vice-campeão do torneio pela quinta vez nas últimas nove edições.

Leia também:

➢ Rambo no Fla? Parente de Stallone assina com base do Flamengo



➢ Cristiano Ronaldo discute com árbitro brasileiro durante partida

Durante o primeiro tempo, o time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli teve mais chances. Dois lances em específico, com chutes de Pedro e Gerson, chegaram perto de balançar as redes pela primeira vez na partida, mas acabaram não se consolidando com as defesas do goleiro paulista Rafael.



Bruno Henrique teve mais sorte que os colegas e aos 43 minutos do primeiro tempo marcou o gol do Flamengo, primeiro da partida. O atleta aproveitou uma bola do colega Pulgar para abrir o placar no Morumbi. O problema, para os rubro-negros, foi que seis minutos depois, já nos acréscimos da primeira metade de jogo, Rodrigo Nestor conseguiu aproveitar um cruzamento para balançar as redes do outro lado e marcar o gol do São Paulo.

O segundo tempo viu um Flamengo com mais dificuldade de dominar a situação que no primeiro, o que ajudou o São Paulo a segurar as pontas na defesa para não deixar o título escapar. E assim aconteceu; o placar continuou empatado e, na soma com o resultado da partida de ida, o tricolor de SP saiu campeão pela primeira vez na Copa do Brasil. Com isso, ele já garante, além da taça, uma vaga na Copa Conmebol Libertadores.

Enquanto isso, o Fla, para conseguir chegar ao mesmo torneio, vai ter que brigar por uma classificação pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente na sétima colocação, com 40 pontos, o time ainda precisa chegar ao sexto ou ao quinto lugar para ter a chance de disputar as qualificatórias para a Libertadores. Sua vaga só é garantida diretamente se conseguir ficar, pelo menos, no quarto lugar do campeonato.