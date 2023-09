Palmeiras tem interesse em Bruno Henrique, do Flamengo

Titular na última partida do Flamengo, no domingo (17/09), o atacante Bruno Henrique, de 32 anos, entrou na mira de outro clube de destaque no cenário nacional do esporte. De acordo com informações divulgadas pelo "Uol", o Palmeiras manifestou interesse em tentar fazer um acordo com o jogador para a próxima temporada.

De acordo com o portal, o craque do rubro-negro se encaixa no perfil que o clube paulista busca para o ano que vem e poderia atuar no lugar de Dudu, atleta do Palmeiras que deve ficar de fora dos gramados até meados da próxima temporada por conta de uma lesão.

Leia mais sobre o clube:



➢ Marcos Braz se envolve em confusão com torcedor do Flamengo em shopping

➢ Fla paga multa de R$ 100 mil para não ficar sem Gerson na final

Bruno Henrique está no Flamengo desde 2019 e tem contrato firmado até o final deste ano. Há rumores de que a diretoria flamenguista tem planos de renovar o acordo com ele por mais dois anos. Até o momento, porém, ele não chegou a confirmar em qual time vai jogar no ano que vem.

O atacante ficou quase um ano distante dos gramados por conta de uma lesão sofrida no ano passado. Em abril deste ano, ele voltou a vestir a camiseta do Fla, equipe pela qual conquistou os principais títulos de sua carreira, como dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas Libertadores.