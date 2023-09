Fla paga multa de R$ 100 mil para não ficar sem Gerson na final

O Flamengo pagou uma multa de R$ 100 mil exigida pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para não correr o risco de ficar sem o volante Gerson na próxima partida, a segunda contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil. O pagamento aconteceu às vésperas de um julgamento do atleta, marcado para esta segunda-feira (18/09).

O jogador foi julgado por conta de uma expulsão sofrida ainda na época das quartas de final do campeonato, em partida contra o Athlético-PR. Ele chegou a ser absolvido por uma comissão disciplinar do Tribunal, mas a Procuradoria do STJD decidiu recorrer da decisão e um novo julgamento foi agendado para esta segunda (18/09).

Leia também:



➢ Repórter da Globo teria chamado Sampaoli de 'imbecil' em áudio vazado

➢ Fluminense confirma lesão leve no tornozelo de Jhon Arias

Como o caso de Gerson envolvia uma denúncia de pena leve, o clube carioca teve a possibilidade de oferecer uma transação disciplinar, que foi aceita pela Procuradoria. Com isso, o meia poderá participar da partida contra o São Paulo no próximo domingo (24/09), às 16h, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O time chega para o próximo jogo "em débito", já que, no último domingo (17/09), perdeu a primeira partida para o São Paulo por 1 a 0. Antes de decidir o título da Copa do Brasil, o rubro-negro visita o estádio da Serrinha, em Goiânia, nesta quarta-feira (20/09), às 19h, para enfrentar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro.