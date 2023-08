Torcida do Flamengo planeja nova manifestação neste domingo (13)

As manifestações de insatisfação por parte da torcida do Flamengo devem continuar neste domingo (13/08). Segundo informações do portal "Coluna do Fla", os torcedores planejam receebr a equipe no estádio Maracanã com mais um protesto, antes do confronto entre o Rubro-negro e o São Paulo às 18h30, pelo Brasileirão.

Os relatos são de que os torcedores pretendem levar ovos, tomates e pipoca para arremessar no ônibus da equipe, enquanto o veículo estiver fazendo o transporte dos jogadores e dos outros integrantes da delegação flamenguista até o Maracanã.

A semana para a equipe tem sido marcada por protestos e manifestações, desde a derrota do time no confronto contra o Olimpia, na última quinta-feira (10/08), que culminou em sua eliminação da Copa Conmebol Libertadores. No mesmo dia, os torcedores já se reuniram para protestar enquanto os atletas deixavam o estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.



Os protestos continuaram na último sábado (12/08), quando as paredes do CT Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio, amanheceram com pichações e frases de protesto. “Fora, Landim”, “SAF não! Landim safado” e “Mengo é do povão” foram algumas das frases escritas no CT.