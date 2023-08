Flamengo reforça segurança no Ninho após eliminação na Libertadores

Viaturas e grades ficaram posicionadas no Ninho do Urubu durante a tarde - Foto: Reprodução/Vitor Beloti/Redes Sociais

Viaturas e grades ficaram posicionadas no Ninho do Urubu durante a tarde - Foto: Reprodução/Vitor Beloti/Redes Sociais

O Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste, passou a tarde desta sexta-feira (11/08) com a segurança reforçada. Depois da eliminação na Copa Libertadores na noite da última quinta (10/08), o Flamengo decidiu fortalecer a segurança no CT para a reapresentação da equipe ao Centro.

O clube optou pelo reforço depois que torcedores insatisfeitos com a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, se reuniram para protestar durante a saída dos jogadores do estádio Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai. As manifestações continuaram durante a chegada da equipe no Rio de Janeiro.

No Ninho do Urubu, quatro viaturas da Polícia Militar e grades de contenção ficaram posicionados no entorno e na entrada do local. Apesar disso, não houve movimentação de torcedores na região. O time estava previsto para chegar no fim desta tarde.



A próxima disputa da equipe acontece pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, em confronto contra o São Paulo neste domingo (13/08).