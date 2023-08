Flamengo dá vexame e é eliminado pelo Olímpia na Libertadores

Nesta quinta-feira (10), o Flamengo perdeu para o Olimpia por 3 a 1, (3 a 2 no agregado) no segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América e está eliminado do torneio continental. Em noite para esquecer, o Rubro-Negro fez um vexame no Paraguai deu adeus à competição continental e encerrou a participação.

Apesar do vexame, o Flamengo não tem tempo a perder e já começa a se preparar para o próximo desafio, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (13), o Rubro-Negro irá enfrentar o São Paulo, no Maracanã, em jogo válido pela 19 rodada. A bola vai rolar às 18h30 (horário de Brasília).