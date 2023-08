Torcedores do Flamengo mantém protesto contra diretoria no Ninho

A crise no Flamengo continua após a eliminação diante do Olimpia, do Paraguai, nas quartas de final da Libertadores. Torcedores picharam o muro do CT Ninho do Urubu, na manhã deste sábado (12), com frases em protesto contra a diretoria.

O principal alvo do protesto foi o presidente Rodolfo Landim. Uma frase com "Fora Landim" foi pichada no muro do Ninho do Urubu. Além disso, os torcedores também escreveram frases contrárias a uma possível SAF e que o "Mengo é do povo".

Foi o terceiro protesto da torcida após a eliminação na Libertadores. Os torcedores também protestaram na saída do estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e no desembarque do Flamengo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.



O Flamengo chegou a reforçar a segurança no CT Ninho do Urubu nesta última sexta-feira (11) com o intuito de evitar novos protestos. Os torcedores foram ao local na parte da manhã deste sábado, picharam o muro e derrubaram as grades de segurança.