Marcelo é suspenso e está fora das quartas de final da Libertadores

O lateral esquerdo Marcelo, do Fluminense, foi punido com três jogos de suspensão pela jogada que resultou na lesão grave do zagueiro Luciano Sanchéz, do Argentino Juniors, no primeiro jogo das oitavas de final da Taça Libertadores. Com isso, ele está fora da próxima fase da competição, retornando em uma possível semifinal.

Durante a última semana, o Fluminense ainda tentou um recurso na Conmebol para anular o cartão vermelho dado ao jogador. O clube considerou que a jogada foi um acidente. Contudo, o pedido foi negado. Como já cumpriu um jogo de suspensão, Marcelo precisa ficar fora de mais duas partidas.

Além da suspensão, Marcelo também recebeu uma multa de US$ 6 mil. O valor será debitado automaticamente do valor que o Fluminense tem a receber da Conmebol.