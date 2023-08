Lyon encaminha contratação destaques do Botafogo

Atletas são, junto com Tiquinho Soares, os maiores destaques do clube na temporada - Foto: Vitor Silva - Botafogo

Atletas são, junto com Tiquinho Soares, os maiores destaques do clube na temporada - Foto: Vitor Silva - Botafogo

O Botafogo está perto de perder dois de seus principais jogadores na temporada. O clube está acertando os últimos detalhes da venda do zagueiro Adryelson e do goleiro Lucas Perri para o Lyon, da França, que tem John Textor como principal acionista, assim como ele é da SAF do clube carioca. Os atletas ficam no Rio até o fim do ano.

Segundo informações de bastidores, os dois jogadores receberam propostas recentes de clubes da Europa, mas não tinham a intenção de deixar o clube durante o campeonato brasileiro, onde o Botafogo é líder com folga.

Para não perder os atletas durante a campanha, John Textor, através do Lyon, cobriu as ofertas que os jogadores receberam e fechou as contratações.

Perri e Adryelson vão se juntar a Jeffinho, que também se transferiu do Glorioso para o time francês, no início do ano.