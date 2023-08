Quase mil pessoas comparecem a torneio amador de luta em SG

Junior Silva saiu campeão da luta principal do dia - Foto: Divulgação

Junior Silva saiu campeão da luta principal do dia - Foto: Divulgação

Quase mil espectadores compareceram à Vista Alegre, em São Gonçalo, no último domingo (06/08), para assistir ao torneio amador de lutas Top Fighter. Em sua segunda edição, o evento contou com 36 disputas de atletas de diversas regiões do estado.

Além das lutas casadas de atletas amadores, o torneio teve a presença dos atletas Junior Silva e Carlos Fioravante para uma luta principal profissional. No segundo round, Junior, da equipe Wolf Fighter, confirmou o título do 'main event' depois da desistência de seu adversário.

Leia também:

➢ Em partida acirrada, Buraco Quente vence campeonato 40+ em Niterói

➢ Atleta de tiro com arco de Maricá conquista o bronze no Mundial

Já o co-main event, com uma disputa na categoria "até 100 kg", teve Cleiton “Malvadão” Oliveira como campeão. Além deles, os atletas amadores que disputaram na competição foram compensados pela participação.

Os participantes aprovaram. "O evento foi top demais. Muito bem organizado, com lutas justas. Não tenho nada a reclamar da arbitragem. A questão da divulgação dos atletas também foi muito importante. E uma outra coisa muito importante: teve a disponibilização de água para os atletas. Tem muito evento grande que nem isso dá", celebrou a treinadora Ana Costa, do Team Ana Costa.

O Top Fighter aconteceu na academia Style Fitness, na Almirante Pena Boto.