Em partida acirrada, Buraco Quente vence campeonato 40+ em Niterói

Depois de uma partida tensa no início da tarde do último domingo (06/08), a equipe Buraco Quente FC levou a melhor na disputa de pênaltis e se sagrou vencedora do campeonato Master 40+, torneio de futebol com atletas amadores acima dos 40 anos de idade. A grande final aconteceu no Campo Lúcio do Nevada, próximo a praça João Saldanha, em Santa Bárbara, Niterói.

A disputa entre o Buraco Quente e o Arrastão FC começou às 11h30, após um amistoso entre Nevada e Família Cajá. O confronto foi bastante acirrado e capturou a atenção das centenas de torcedores que se reuniram no campo para assistir a partida. No tempo regulamentar, as equipes acabaram se equivalendo e partida ficou em 1 1, com a decisão do título precisando ir para os pênaltis.

"Foi um jogão, muito bom, de qualidade mesmo. As duas equipes que foram para a final são muito boas. A equipe do Arrastão, que a gente enfrentou, é ótima também, tanto que ficou empatado, né, tivemos que ir para os pênaltis. São uma equipe muito qualificada [o Arrastão], mas alguém tem que sair vencedor", conta o presidente da equipe vencera, Wdison Charles Loreto, de 46 anos.



Até na hora de bater as penalidades as equipes mantiveram o placar apertado até o final. Todos os jogadores da linha de ambas as equipes bateram pênaltis e nenhum deles errou o ponto. A partida só foi decidida na hora que os goleiros partiram para a cobrança, com o defensor do Buraco Quente levando a melhor e garantindo a vitória da equipe gonçalense.

Jogo aconteceu no Campo Lúcio do Nevada, em Santa Bárbara | Foto: Reprodução

Quase trezentos moradores da região de onde o time vem, na Trindade, foram ao Lúcio do Nevada para assistir à final. "Foi uma festa. O campeonato foi uma luta, foi bastante esforço para a gente chegar na final", celebra o presidente. Para ele, inclusive, a vitória veio com um sabor especial, já que aconteceu um dia após a vitória do time comandado pelo seu pai, o Independente FC, de Minas Gerais, em um campeonato da região.



Seu pai, Valter Elias Loreto, conhecido na região como "Afastado" é o único dono de clube a disputar todos os campeonatos da cidade Resplendor, em MG, desde 1990. No último sábado (05/08), sua equipe foi campeã do torneio. Wdison acompanhou a partida a distância, pela internet, e, emocionado com o resultado, se motivou com o êxito do pai para focar em perseguir a vitória no campeonato que disputava.

"Foi uma festa", definiu presidente da equipe campeã | Foto: Reprodução

O presidente explica que a motivação seguiu em família no domingo, quando contou com o apoio de seu filho João Vitor, de 11 anos. "Ele é apaixonado por futebol e pelo time, sempre acompanha. Gosta demais. Falei para os jogadores: 'ganhem por ele'", relembra Wdison.

O pedido deu certo e o time, formado por moradores de diversas regiões de SG, saiu comemorando e mostrou, na opinião do presidente, a força dos atletas amadores de meia idade da região. "O futebol acima dos 40 está forte demais. A cada dia, os caras estão mais preparados. Ontem mesmo, as equipes lá jogando debaixo do Sol com uma empolgação, parecia gente mais jovem jogando", defende Wdison.