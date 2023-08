Vista Alegre recebe torneio amador de lutas neste domingo (06)

Atletas amadores de várias regiões do Rio se reúnem em São Gonçalo, no próximo domingo (06/08), para participar do Top Fighter, torneio de lutas amador que realiza sua segunda edição em Vista Alegre. Marcado para começar às 9h, o evento contará com mais de 40 disputas, com ingressos à venda para o público interessado no local.

O evento é organizado pelo professor e lutador Lucas Willian, de 27 anos, que se inspirou na própria trajetória para iniciar o projeto. “Já lutei, até internacionalmente, e agora estou com esse foco de fazer eventos para lutas amadoras porque está muito defasada essa área do esporte. Eventos de muay thai, arte marciais mesmo, tem muitos eventos que acabam sendo bem fracos. Tive muita decepção no mundo da luta com isso, é complicado. Minha ideia com esse projeto é dar essa visibilidade pros novos atletas, mostrar que é possível fazer um futuro disso”, afirmou.

Líder de uma equipe de 14 atletas, ele resolveu começar o Top Fighter ainda em 2022, com a primeira edição realizada em novembro. “Teve muita coisa, foi uma correria, mas no final deu tudo certo. Recebi muitos retornos positivos”, relembra Lucas. Com o sucesso do torneio, ele e a equipe resolveram repetir o projeto nesse ano, dessa vez com uma estrutura ainda maior.



Diversos atletas de várias regiões do Rio e, inclusive, de outros estados, devem comparecer para as disputas amadoras. Os campeões inscritos receberão um prêmio em dinheiro pela luta, tanto como forma de reconhecimento como também para fins de incentivo. “A gente quer mostrar que, mesmo sendo um atleta amador, ele pode um dia se tornar um atleta profissional”, enfatiza o professor.

Por fim, o torneio contará também com a apresentação de uma disputa profissional de muay thai, entre os atletas Junior Silva e Carlos Fioravante. As atividades começam às 9h neste domingo (06/08), na academia Style Fitness, na estrada Almirante Pena Boto, n° 165, Vista Alegre. Os espectadores podem comprar os ingressos no dia do evento. As entradas custam a partir de 20 reais e são válidas para assistir todas as lutas.