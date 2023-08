Atleta de tiro com arco de Maricá conquista o bronze no Mundial

Atleta olímpico e coordenador da modalidade de tiro com arco do projeto “Maricá Cidade Olímpica”, Marcus D’Almeida, conquistou, neste domingo, a medalha de bronze no Campeonato Mundial de tiro com arco, disputado em Berlim, na Alemanha.

O atleta é o atual número 1 do ranking mundial e foi vice-campeão mundial em 2021, no melhor resultado da história do país na competição até então.

A medalha de bronze foi garantida com a vitória diante do indonésio Arif Pangestu. Marcus D'Almeida superou o competidor com o placar de 6 a 3.

Com o resultado, ele cravou vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Leia também:

➣ Brasileiro: Botafogo visita Cruzeiro tentando ampliar invencibilidade

➣ Rio tem 17 praias recomendadas para banho, veja!

Marcus no pódio | Foto: Reprodução/Internet

Sobre o projeto Maricá Cidade Olímpica

O projeto “Maricá Cidade Olímpica” tem o objetivo de descobrir, formar e desenvolver jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas de esportes olímpicos no município. As inscrições contemplam dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado). Com o projeto, os atletas serão selecionados, treinados e receberão todo suporte para alcançarem grandes vitórias.