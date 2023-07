Funcionária é demitida após dançar com Neymar no 'Tardezinha'

Uma funcionária foi demitida depois de dançar com o jogador Neymar Jr no show 'Tardezinha', do cantor Thiaguinho. O evento aconteceu em Niterói, na noite do último domingo, 2. Mesmo tendo perdido o trabalho, ela encarou a situação com leveza e compartilhou o momento nas redes.

Grazi Rodrigues, que estava trabalhando na organização do evento, fez uma publicação em seu Instagram após o ocorrido, explicando toda a situação. Segundo a funcionária, foi Neymar quem a tirou para dançar, e por isso, ela disse que não poderia perder a oportunidade, apesar de ter ciência das regras. Ela foi demitida logo depois, após 10 horas trabalhadas no evento.

"Eu estava trabalhando, tinha regras a seguir, não podia incomodar os famosos ou algo do tipo.", explicou Grazi, que completou: "Eu sabia que não podia, porque estava trabalhando e mesmo não sendo carteira assinada, regras são regras, mas também não podia deixar passar essa oportunidade", escreveu.

Sobre a foto que tirou com o jogador, esclareceu: "Ele viu meu nervosismo ao olhar para ele e não poder chegar perto, então ele veio até a mim, nos abraçamos e ele pegou meu celular e tirou uma selfie."

Na publicação, ela ainda agradeceu ao "Menino Ney" pelo "presentão de aniversário" que recebeu, e comentou a simpatia e o carinho do atleta.

"Diferente do que muitos dizem, ao chegar no camarote, o grande jogador, conhecido como o menino Ney , o homem da confusão, foi o oposto de tudo que falam... Desde o momento, foi super simpático e carinhoso comigo", compartilhou a funcionária, que recebeu mais de 10 mil curtidas em sua publicação e muitos comentários elogiando o momento e a atitude do jogador.