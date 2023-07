Briga com Marcos Braz rendeu multa para Gabigol

Parece que a discussão entre Gabigol e Marcos Braz do intervalo do último jogo do Flamengo, no sábado (01/07), não foi muito produtiva para o atleta. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, o jogador foi penalizado financeiramente por conta do desentendimento com o dirigente.

Não há detalhes a respeito da penalização ou do valor da multa. A informação não foi oficialmente confirmada pelo clube. Já a briga foi admitida pelo próprio Marcos Braz, que aproveitou uma entrevista coletiva na última segunda-feira (03/07) para comentar publicamente o bate-boca.

Leia também:

➢ Centroavante gonçalense deixa Cruzeiro e acerta com o Coritiba

➢ Sorteio define jogos das oitavas da Libertadores; confira!

"De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário. Isso procede. Essa discussão foi após o Sampaoli dar todas as instruções pertinentes ao jogo. A maioria dos jogadores já estava a caminho do campo. Eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo. De fato tive um problema com ele, só que se relatou que o começo da minha discussão não foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação do gramado pode ser pertinente, mas a minha discussão com ele começou quando Tannure comunicou a ele que ele teria de ficar mais um pouquinho para saber quem iria para o doping", declarou o vice-presidente de futebol.



De acordo com relatos de testemunhas, a briga foi 'motivada' por uma lesão que Gabigol sofreu por conta da má condição do gramado no estádio do Maracanã. Ele e Marcos Braz teriam trocado ofensas e, ainda conforme contam os relatos, precisaram ser 'apaziguados' pelo meio-campista Gerson.