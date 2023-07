Sorteio define jogos das oitavas da Libertadores; confira!

O caminho até a final da Libertadores 2023 está definido. Nesta quarta-feira (5), em sua sede em Luque, no Paraguai, a Conmebol realizou o sorteio das oitavas de final da Libertadores. A final da Libertadores está prevista para o dia 4 de novembro, no Marcanã.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores e o chaveamento até a final:

Racing-ARG x Atlético Nacional-COL

Boca Juniors x Nacional-URU

Independiente del Valle-EQU x Deportivo Pereira-COL

Palmeiras x Atlético-MG

Athletico-PR x Bolívar-BOL

Internacional x River Plate-ARG

Fluminense x Argentinos Juniors-ARG

Olimpia-PAR x Flamengo

Os times se enfrentam em duelos de ida e volta, sem o critério de gol de fora de casa. Os clubes do pote 1 (à esquerda) disputam a partida de volta em casa.



O sorteio da Libertadores contou com dois potes. No pote 1, todos os times que se classificaram no primeiro lugar de seus grupos: Athletico-PR, Boca Juniors-ARG, Fluminense, Internacional, Independiente del Valle-EQU, Palmeiras, Racing-ARG e Olimpia-PAR.

O pote 2 contava com Argentinos Juniors-ARG, Atlético-MG, Atlético Nacional-COL, Bolívar-BOL, Deportivo Pereira-COL, Flamengo, Nacional-URU e River Plate.

As oitavas de final estão previstas para serem disputadas entre os dias 2 e 9 de agosto; as quartas de final para as semanas dos dias 23 e 30 de agosto e as semifinais para 27 de setembro e 4 de outubro.

As oitavas de final estão previstas para serem disputadas entre os dias 2 e 9 de agosto | Foto: Reprodução

Sul-Americana

As oitavas de final da Copa Sul-Americana também foram definidas. A competição conta com oito times que se classificaram diretamente às oitavas de final e mais oito que serão definidos através de playoffs, em duelos de ida de volta.

Os playoffs começam já na próxima semana.

Confira as chaves:

Defensa Y Justícia x vencedor de Sporting Cristal-PER x Emelec-EQU

Guarani-PAR x vencedor de Patronato-ARG x Botafogo

LDU-EQU x vencedor de Ñublense-CHI x Audax Italiano-CHI

São Paulo x vencedor de Independiente de Medellín-COL x San Lorenzo-ARG

Goiás x vencedor de Barcelona-EQU x Estudiantes-ARG

Newell’s Old Boys x vencedor de Corinthians x Universitário-PER

Fortaleza x vencedor de Libertad-PAR x Tigre-ARG

Red Bull Bragantino x vencedor de Colo-Colo-CHI x América-MG