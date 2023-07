Briga no Fla! Gabigol e Marcos Braz discutem durante intervalo

Condição do gramado do Maracanã teria motivado desentendimento - Foto: Divulgação/Flamengo

Condição do gramado do Maracanã teria motivado desentendimento - Foto: Divulgação/Flamengo

Parece que o clima nos bastidores do Flamengo não é dos melhores. Ao menos é o que indicam informações publicadas pelo portal "ge" neste domingo (02/07); segundo o veículo, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolveram em uma discussão acalorada durante o intervalo da partida realizada pela equipe na noite do último sábado (01/07), contra o Fortaleza.

Por mais que a partida tenha terminado em 2 a 0, o jogo deixou uma baixa importante para o time, com a lesão sofrida por Gabigol ainda durante o primeiro tempo. No vestiário, durante o intervalo, o atleta teria reclamado das condições do gramado do Maracanã, onde ocorreu a partida, que teriam motivado a lesão. A reclamação foi o ponto de partida para a briga, segundo o "ge".

Gabigol teria cobrado o dirigente, que rebateu os comentários. A discussão acabou se agravando e acabou com troca de xingamentos entre ambos, segundo relatos. Um comentário de Gabigol sobre um pedido do médico Márcio Tannure, que o informou sobre um exame antidoping a ser realizado após o jogo, teria ajudado a piorar a situação.

Ainda de acordo com o veículo, a discussão seguiu acontecendo mesmo enquanto o técnico Jorge Sampaoli instruía o elenco que voltou ao segundo tempo. O meia Gerson teria ajudado a acalmar os ânimos e a apartar a briga entre o vice e o jogador.

Até o momento da publicação desta matéria, nenhum dos dois envolvidos havia comentado a informação. Ainda não há detalhes sobre a lesão de Gabigol, que é a segunda causada pelo estado do gramado no Maracanã. A outra aconteceu em 2020, quando um problema no estado deixou o atleta de chuteiras penduradas por 40 dias, por conta de um machucado no tornozelo direito.