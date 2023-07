Centroavante gonçalense deixa Cruzeiro e acerta com o Coritiba

"Cria" de São Gonçalo, o centroavante Edu Júnior, de 30 anos, está de casa nova. Artilheiro do Cruzeiro na temporada do ano passado, o jogador foi vendido ao Coritiba e desembarcou no Paraná na manhã desta terça-feira (04/07) para se apresentar no Centro de Treinamentos da nova equipe.

Inicialmente, a previsão da negociação era de que o time paranaense tentasse um acordo pelo empréstimo do atleta. No entanto, na última segunda (03/07), a equipe decidiu mudar a negociação e pediu para comprar o jogador em definitivo. O Cruzeiro topou e ele foi vendido por 600 mil reais. O contrato é válido até o final de 2024.

Edu está desde abril de fora dos gramados por conta de uma lesão muscular que sofreu no começo do ano. A última partida completa que ele jogou aconteceu em fevereiro. No ano passado, porém, ele foi o artilheiro do Cruzeiro, com 22 gols aos longo das 48 partidas de que participou com a camisa da equipe mineira.

Antes do acerto com o Coritiba, ele chegou a ser emprestado emprestado ao Dibbah, dos Emirados Árabes, onde jogou seis partidas. No alviverde do sul, o gonçalense é a segunda contratação da atual janela de transferências. Antes, o time já havia assinado com Fransérgio, volante que estava na Europa.