Atlético-MG decide não vender Allan ao Flamengo

Pesou também na decisão do Atlético a dificuldade em achar um substituto para Allan - Foto: Reprodução/Atlético-MG

A novela envolvendo a negociação entre Flamengo e Atlético-MG pelo volante Allan ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (16). Após fechar com Felipão, o clube mineiro decidiu não vender o volante ao Rubro-Negro. A informação foi dada inicialmente pelo jornal “O Tempo”.

Além da chegada de Felipão, pesou também na decisão do Atlético a dificuldade em achar um substituto para Allan. O Galo sabe que dificilmente conseguiria um jogador do mesmo nível sem investir alto.

Apesar da mudança no cenário, o Flamengo manterá sua postura de insistir em Allan, segundo o jornalista Venê Casagrande. O Rubro-Negro entende que o desejo do atleta em se transferir para o Ninho do Urubu pode pesar a seu favor.

Allan aguardava apenas o acordo com o Atlético para defender o time carioca. O Rubro-Negro pagaria 7,5 milhões de euros, além de bonificações, para contratar o jogador.