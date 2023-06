Ex-Botafogo assume comando de categoria de base do Gonçalense

Depois de vestir a camisa de equipes como Botafogo, Bangu e Coritiba, o jogador gonçalense Leozinho tem uma nova empreitada pela frente. O ex-atleta Leozinho, de 42 anos, foi anunciado ontem (15) como o novo treinador das categorias de base do Gonçalense Futebol Clube.

O jogador, hoje professor de educação física, vai treinar montar dois times no clube: um sub-17, para competir a Série A2 do Brasileiro na categoria, e um sub-16, que enfrentará as principais equipes do Rio no Torneio Guilherme Embry. A primeira das competições começa em agosto.

"É um projeto novo bem legal, bem ambicioso. Eles estão investindo na base da equipe, que não tinha na base", comentou Leozinho, em conversa com OSG. Nos últimos meses, ele já se familiarizava com o universo do treinamento na base com o comando do time sub-14 do Canto do Rio, que deixou para assumir a equipe do Gonçalense.

Desde que aposentou as chuteiras, Leozinho focou em se especializar no ensino esportivo. Atualmente, ele coordena a escolinha de futebol Real São Gonçalo, na região do Alzira Vargas, na Lagoinha, em São Gonçalo. Cento e trinta alunos de futebol participam do projeto.



Para a nova empreitada no Gonçalense, Leozinho está confiante de que bons resultados virão em breve. "Estou super empolgado, feliz com a oportunidade. E estou tranquilo. Vivi 25 anos como atleta, sou professor de educação física. Passei a vida toda no esporte. Espero conseguir dar o meu melhor para a equipe", destacou o ex-jogador.