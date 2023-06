Vini Jr, um gonçalense que virou ícone na luta contra o racismo

O combate ao racismo no futebol ganhou um expoente, em âmbito mundial que vem de São Gonçalo: Vinícius Jr. Ele, que é nascido no Porto do Rosa e 'cria' de uma escolinha de futebol na região, ganha apoio de diferentes setores em sua luta contra o problema. Logo ele, que já foi alvo de várias manifestações do gênero, algumas bem recentes, e não se calou. Nesta quinta-feira (15), em Barcelona, num rápido contato com a imprensa, o atacante da Seleção Brasileira foi comovente ao resumir seu sentimento sobre o tema, em meio aos preparativos para o jogo contra a Guiné, no próximo sábado.

Após o treino, Vinícius agradeceu aos presidentes da CBF e da Fifa o apoio recebido

“Eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, por todas aquelas pessoas que sofrem, que não tem a voz que eu tenho”, disse. Atitudes criminosas contra o jogador motivaram ações coordenadas pela CBF e o jogo contra a seleção de Guiné, nesse sábado (17), em Barcelona, faz parte de um pacote de medidas adotadas pela entidade.



No pronunciamento na sala de imprensa do CT do Espanyol, após o treino, Vinícius agradeceu aos presidentes da CBF e da Fifa, Ednaldo Rodrigues e Gianni Infantino, pelas ações que estão sendo feitas para harmonizar o ambiente do futebol, afastando e punindo os que apregoam preconceitos.

“Venho aqui agradecer a todos que estiveram comigo desde o episódio no jogo do Real Madrid com o Valencia (em 21 de maio, pela Liga Espanhola, em Valência, quando parte do público o hostilizou com ofensas racistas), o presidente da CBF, o presidente Gianni Infantino, todos os clubes do Brasil, todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que estão comigo e me dando força pra seguir nessa batalha.”



jogador é nascido e criado em São Gonçalo

Ao lembrar do início de sua carreira, Vinicius citou sua família e o Flamengo como pilares de sua formação. “Eu tenho a cabeça muito tranquila. Minha família me ajudou, o Flamengo me ajudou quando eu comecei no clube, com 16 anos, e já sofria com racismo e com toda pressão que havia em cima de mim como jogador de futebol.”



Por fim, o atacante deixou claro que nada o intimidará para que não denuncie mais atos racistas notadamente nos estádios de futebol. “Sempre trabalhei calado e hoje eu tenho força para poder falar de um assunto muito importante.”